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Ajax-held geroemd: "Hij is de speler om wie het hele spel draait"

Sara
bron: Buitenlandse media
Het Nederlands elftal voor een oefenduel in De Kuip
Het Nederlands elftal voor een oefenduel in De Kuip Foto: © Pro Shots

Het WK gaat zondagavond dan eindelijk beginnen voor het Nederlands elftal. Het buitenland blikt vooruit op de kansen van Oranje dit WK. De rol van Frenkie de Jong wordt daarbij uitgebreid besproken. 

Mundo Deportivo heeft hoge verwachtingen van de Ajacied. "De verwachtingen voor Nederland zijn altijd hooggespannen, zo ook dit keer. Dat Frenkie de Jong van Barcelona erbij is, lijkt essentieel. Hij is de speler om wie het hele spel van Ronald Koemans team draait."

Volgens het Franse L'Équipe moet Oranje vrezen voor een afgang en wijzen ze daarbij op de slechte voorbereiding. "Ongeveer tien dagen geleden prees Ronald Koeman de vorm van zijn team nog, en vond die zelfs beter dan vóór het EK 2024, waar ze de halve finale hadden bereikt. Was het slechts ijdele hoop van de bondscoach van Nederland, of sprak hij te vroeg? Zijn team begint het WK tegen Japan in een zorgwekkende staat van verwarring."

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