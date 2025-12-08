Ajax helemaal klaar met misdragingen fans: "Genoeg is genoeg"

Maandag hebben alle clubs uit de VriendenLoterij Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie een gezamenlijk statement naar buiten gebracht. Ze roepen op tot strengere straffen voor daders die zich misdragen in stadions.

"Politiek doe mee en steun ons, we moeten het samen doen!", stellen de clubs in hun verklaring op Eredivisie.nl. "Het betaald voetbal investeert zelf vele tientallen miljoenen per jaar in veiligheid en handhaving in onze stadions. Dat is helaas niet altijd genoeg. Om bij ernstige ongeregeldheden nog effectiever te zijn, dringen wij aan op daadwerkelijke strafrechtelijke vervolging van daders. Net als in de ons omringende landen zoals bijvoorbeeld Engeland en Duitsland, waar daders vervolgd en gestraft worden, inclusief strafblad."

De clubs zijn het er unaniem over eens dat de huidige sancties onvoldoende afschrikwekkend zijn. Strafrechtelijke vervolging blijkt in het buitenland effectief te werken. "Hierbij de oproep aan de overheid, politie en het openbaar ministerie om ook in Nederland daders strafrechtelijk te vervolgen. Het betaald voetbal zegt: genoeg is genoeg. Politiek steun ons en doe mee. Samen maken wij het voetbal dan nog mooier!"

Volgens de clubs vraagt het structureel aanpakken van ernstige ongeregeldheden om een ketenaanpak. Deze incidenten zijn vaak een uiting van bredere maatschappelijke ontwikkelingen en gedrag dat ook buiten de stadions zichtbaar is. Alleen door samenwerking tussen clubs, Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie, KNVB, politie, justitie en overheid kan de veiligheid in stadions worden gewaarborgd.