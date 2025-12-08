Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax helemaal klaar met misdragingen fans: "Genoeg is genoeg"

Arthur
bron: Eredivisie
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen Foto: © MTB-Photo

Maandag hebben alle clubs uit de VriendenLoterij Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie een gezamenlijk statement naar buiten gebracht. Ze roepen op tot strengere straffen voor daders die zich misdragen in stadions.

"Politiek doe mee en steun ons, we moeten het samen doen!", stellen de clubs in hun verklaring op Eredivisie.nl. "Het betaald voetbal investeert zelf vele tientallen miljoenen per jaar in veiligheid en handhaving in onze stadions. Dat is helaas niet altijd genoeg. Om bij ernstige ongeregeldheden nog effectiever te zijn, dringen wij aan op daadwerkelijke strafrechtelijke vervolging van daders. Net als in de ons omringende landen zoals bijvoorbeeld Engeland en Duitsland, waar daders vervolgd en gestraft worden, inclusief strafblad."

De clubs zijn het er unaniem over eens dat de huidige sancties onvoldoende afschrikwekkend zijn. Strafrechtelijke vervolging blijkt in het buitenland effectief te werken. "Hierbij de oproep aan de overheid, politie en het openbaar ministerie om ook in Nederland daders strafrechtelijk te vervolgen. Het betaald voetbal zegt: genoeg is genoeg. Politiek steun ons en doe mee. Samen maken wij het voetbal dan nog mooier!"

Volgens de clubs vraagt het structureel aanpakken van ernstige ongeregeldheden om een ketenaanpak. Deze incidenten zijn vaak een uiting van bredere maatschappelijke ontwikkelingen en gedrag dat ook buiten de stadions zichtbaar is. Alleen door samenwerking tussen clubs, Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie, KNVB, politie, justitie en overheid kan de veiligheid in stadions worden gewaarborgd.

Zet in op Ajax tegen Qarabag!

Ajax speelt woensdagavond in de Champions League tegen Qarabag. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Serdar Gözübüyük

KNVB kiest na twee jaar voor andere arbiter bij Ajax - Feyenoord

0
Wim Kieft en René van der Gijp

Wim Kieft vol lof: "Hij kan veel beter koppen dan Wout Weghorst"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 Ajax 15 8 26
4 NEC Nijmegen 14 13 24
5 AZ 14 4 24
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd