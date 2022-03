Geschreven door Idse Geurts 02 mrt 2022 om 10:03

Ajax krijgt, waarschijnlijk, de beschikking over één van Europa’s grootste talenten. Volgens het Belgische Het Nieuwsblad heeft Rayane Bounida immers een voorcontract bij Ajax getekend. De 15-jarige Belg speelt op dit moment nog voor Anderlecht, maar bij Anderlecht wilde ze niet akkoord gaan met de salariseisen van Bounida en zijn entourage. Naar verluidt zouden deze salariseisen rond de 700.000 euro per jaar liggen. De directie van Anderlecht vond dit té veel geld voor een talent dat nog geen wedstrijd op het hoogste niveau heeft gespeeld. Hierdoor vertrekt Bounida dus naar Ajax. Het is echter niet bekend of Ajax wél dit salaris gaat betalen.

Daarnaast hing de overgang van Bounida naar Ajax al een tijdje in de lucht. Vorig jaar was het bij de clubleiding van Anderlecht al duidelijk het talent naar Ajax wilde vertrekken.

Bounida is voor Ajax gescout door Urbain Haesaert. Haesaert was in het verleden medeverantwoordelijk voor het aantrekken van onder andere Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Deze spelers werden ongekende successen in Amsterdam, dus hopelijk kan Bounida in hun voetsporen treden.