'Ajax herinvesteert Hato-geld deels': "Lijkt me een beetje weinig"

"We gaan er even vanuit dat ze 50 miljoen krijgen voor Hato", klinkt het in de podcast. Kroes heeft eerder aangegeven dat ze 40% kunnen herinvesteren. "Dan zou volgens de rekensom van Alex Kroes (technisch directeur Ajax, red.) 20 miljoen geherinvesteerd kunnen worden in nieuwe spelers." Die investeringsruimte is beperkt, gezien de ambities van de club.

Ajax wil zich namelijk versterken op drie cruciale posities: linksback, rechter centrale verdediger en controlerende middenvelder. "20 miljoen voor drie posities, dat lijkt me anno 2025 een beetje weinig", wordt er kritisch opgemerkt. Daarmee lijkt de club voor een lastige transferzomer te staan.