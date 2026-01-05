Kick-off
'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax hevelt twee grote talenten officieel over naar Jong Ajax

Rik Engelbertink
bron: Ajax Showtime
Pharell Nash tegen FC Groningen
Pharell Nash tegen FC Groningen Foto: © Pro Shots

Pharell Nash en Mohamed Abdalla mogen vanaf heden aansluiten bij Jong Ajax. De twee talenten begonnen dit seizoen bij Ajax O19. Hun uitstekende ontwikkeling toont echter dat ze al klaar zijn voor een stap hogerop. Dat weet Ajax Showtime te melden.

Nash debuteerde al namens Ajax, dat gebeurde tijdens het inhaalduel met FC Groningen, waar hij de zieke Rayana Bounida op de bank mocht vervangen. Nash deed ook al drie duels mee namens Jong Ajax. Abdalla maakte zijn debuut nog niet, maar sloeg wel het O17 al over.

Ajax O19 presteert nog prima in de Youth League en treft in februari Legia Warschau. Het duo kan daar nog wel aan meedoen. Onder meer Aaron Bouwman, Sean Steur en Emre Ünüvar doen ook in dat elftal mee. Jong Ajax doet het minder en staat laatste in de Keuken Kampioen Divisie. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Peter van Vossen

Van Vossen ziet kinderen niet meer: "Het is elke dag verdrietig"

0
Quilindschy Hartman

'Burnley kan spoedig eerste bod op Quilindschy Hartman verwachten'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Pharell Nash
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd