Ajax hevelt twee grote talenten officieel over naar Jong Ajax

Pharell Nash en Mohamed Abdalla mogen vanaf heden aansluiten bij Jong Ajax. De twee talenten begonnen dit seizoen bij Ajax O19. Hun uitstekende ontwikkeling toont echter dat ze al klaar zijn voor een stap hogerop. Dat weet Ajax Showtime te melden.

Nash debuteerde al namens Ajax, dat gebeurde tijdens het inhaalduel met FC Groningen, waar hij de zieke Rayana Bounida op de bank mocht vervangen. Nash deed ook al drie duels mee namens Jong Ajax. Abdalla maakte zijn debuut nog niet, maar sloeg wel het O17 al over.

Ajax O19 presteert nog prima in de Youth League en treft in februari Legia Warschau. Het duo kan daar nog wel aan meedoen. Onder meer Aaron Bouwman, Sean Steur en Emre Ünüvar doen ook in dat elftal mee. Jong Ajax doet het minder en staat laatste in de Keuken Kampioen Divisie.