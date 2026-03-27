'Ajax hield datalek stil na sluiten van deal met ethisch hacker'
Ajax had al in 2017 te maken met een datalek dat destijds werd ontdekt door een ethisch hacker. De club wist het incident toen buiten de publiciteit te houden door een geheimhoudingsovereenkomst met de hacker, zo blijkt uit documenten die BNR heeft ingezien. Onder die overeenkomst staan zowel de handtekening van de hacker als die van toenmalig directeur Edwin van der Sar.
De betreffende ethisch hacker, Abdoul Rasnab, ontdekte deze maand opnieuw een datalek bij Ajax en meldde dit bij RTL Nieuws. Inmiddels heeft Ajax aangifte tegen hem gedaan, zo bevestigt Rasnab aan BNR. Rasnab stuitte al in 2017 op een groot lek bij de club, in een periode waarin Ajax samenwerkte met ticketbedrijf Eventim. Hij wist destijds toegang te krijgen tot het ticketsysteem en kon daardoor klant- en personeelsgegevens inzien, waaronder die van clubicoon Sjaak Swart.
Volgens Rasnab werd hij destijds onder druk gezet om een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. "Ik werd een kamertje ingestuurd. Geen normaal gesprek, geen waardering. In plaats daarvan: grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en racistische uitlatingen die ik nooit vergeet", stelt hij. "Mij werd letterlijk gezegd dat geen rechter een 'kut-Marokkaan' gaat geloven. 'Wij zijn Ajax, we hebben genoeg middelen', was de boodschap. Ik was jong. Ik voelde die druk. Ik tekende, niet omdat het klopte, maar omdat ik dacht dat ik geen keuze had."
In de overeenkomst staat onder meer dat hij zich niet opnieuw toegang mag verschaffen tot de systemen van de club, "tenzij op verzoek van Ajax en/of Eventim". In oktober 2024 meldde Rasnab zich opnieuw bij Ajax om aan te geven dat hij het handelen van de club destijds als onprettig had ervaren. Daarop bood Ajax zijn excuses aan. Ook kreeg de ethische hacker een seizoenkaart en een onkostenvergoeding voor zijn eerdere hulp.
