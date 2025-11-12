'Ajax hoeft niet op komst Huiberts te hopen ondanks AZ-vertrek'

Max Huiberts gaat na zijn vertrek bij AZ niet bij Ajax of Feyenoord aan de slag, zo schrijft De Telegraaf . De 54-jarige bestuurder gaat de club na dit seizoen achter zich laten.

De aankondiging komt vlak nadat duidelijk is geworden dat Ajax een nieuwe technisch directeur zoekt. "Maar volgens ingewijden zal Huiberts onder geen beding naar Ajax vertrekken en zou hij zijn focus op een buitenlands avontuur hebben", schrijft De Telegraaf daarover. "Ook een overgang naar Feyenoord, waar algemeen directeur Dennis te Kloese nog steeds zijn taken combineert met die van technisch directeur, is geen optie."

"Deze rol vraagt volledige, 24/7, toewijding en ik merk dat na dit seizoen het moment is gekomen om ook van andere dingen te gaan genieten", zei Huiberts zelf. "De fase waarin AZ zich nu bevindt, zorgt er mede voor dat ik de club met een goed gevoel kan achterlaten. En AZ verdient iemand die de komende jaren over een langere periode dezelfde energie erin kan steken."