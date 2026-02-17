Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax hofleverancier in elftal van de week na winst op Fortuna

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International/ESPN
Mika Godts en Rayane Bounida
Mika Godts en Rayane Bounida Foto: © BSR Agency

Ajax won dit weekend met speels gemak van Fortuna Sittard. In Amsterdam werd het maar liefst 4-1, mede door een aantal grote uitblinkers.

Voetbal International selecteerde liefst vier Ajacieden voor het elftal van de week: Kasper Dolberg, Rayane Bounida en Jorthy Mokio kregen een 7,5 en verdienden daarmee hun plekje. Mika Godts scoorde zelfs een 8 en werd speler van de week.

Ook ESPN heeft de nodige Ajacieden geselecteerd voor haar elftal van de week. Godts is ook daar speler van de week. Verder selecteerde ook ESPN de twee andere Belgen in de vorm van Mokio en Bounida.

Gerelateerd:
Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko

'Ajax gaat extra oefenwedstrijden spelen om Tomiyasu te helpen'

0
Wim Kieft

Kieft weerlegt Ajax-kritiek Derksen: "Helemaal niet zo gek, hoor"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jorthy Mokio Rayane Bounida Mika Godts Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties