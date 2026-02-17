Het laatste Ajax Nieuws
Ajax hofleverancier in elftal van de week na winst op Fortuna
Mika Godts en Rayane Bounida Foto: © BSR Agency
Ajax won dit weekend met speels gemak van Fortuna Sittard. In Amsterdam werd het maar liefst 4-1, mede door een aantal grote uitblinkers.
Voetbal International selecteerde liefst vier Ajacieden voor het elftal van de week: Kasper Dolberg, Rayane Bounida en Jorthy Mokio kregen een 7,5 en verdienden daarmee hun plekje. Mika Godts scoorde zelfs een 8 en werd speler van de week.
Ook ESPN heeft de nodige Ajacieden geselecteerd voor haar elftal van de week. Godts is ook daar speler van de week. Verder selecteerde ook ESPN de twee andere Belgen in de vorm van Mokio en Bounida.
