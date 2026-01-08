Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax hofleverancier in Eredivisie Elftal van de Maand december

Max
bron: Eredivisie
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ajax sloot het kalenderjaar 2025 goed af. De Amsterdammers zijn met twee spelers hofleverancier in het Eredivisie Elftal van de Maand

Net als SC Heerenveen leverde Ajax twee spelers: het meeste van alle clubs. Voor de ploeg van Fred Grim blonken Ko Itakura en Youri Regeer met name uit. Ajax kende na een bewogen periode sowieso een goede maand december, waarin gewonnen werd van Fortuna Sittard en Feyenoord. 

Eredivisie Elftal van de Maand december: Drommel (Sparta Rotterdam), Regeer (Ajax), Itakura (Ajax), Zagaritis (SC Heerenveen), Rots (FC Twente), Trenskow (SC Heerenveen), Veerman (PSV), Meulensteen (Go Ahead Eagles), Sierhuis (Fortuna Sittard), Ueda (Feyenoord), Linssen (NEC)

Het laatste Ajax Nieuws Ko Itakura Youri Regeer
