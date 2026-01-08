Ajax hofleverancier in Eredivisie Elftal van de Maand december

Ajax sloot het kalenderjaar 2025 goed af. De Amsterdammers zijn met twee spelers hofleverancier in het Eredivisie Elftal van de Maand .

Net als SC Heerenveen leverde Ajax twee spelers: het meeste van alle clubs. Voor de ploeg van Fred Grim blonken Ko Itakura en Youri Regeer met name uit. Ajax kende na een bewogen periode sowieso een goede maand december, waarin gewonnen werd van Fortuna Sittard en Feyenoord.

Eredivisie Elftal van de Maand december: Drommel (Sparta Rotterdam), Regeer (Ajax), Itakura (Ajax), Zagaritis (SC Heerenveen), Rots (FC Twente), Trenskow (SC Heerenveen), Veerman (PSV), Meulensteen (Go Ahead Eagles), Sierhuis (Fortuna Sittard), Ueda (Feyenoord), Linssen (NEC)