Ajax hofleverancier van het Elftal van de Week na de Klassieker

Ajax heeft de gewonnen Klassieker tegen Feyenoord (2-0) een passend vervolg gegeven met veel spelers in zowel het ESPN - als het Voetbal International Elftal van de Week. De ploeg van interim-trainer Fred Grim leverde vier spelers af en is daarmee hofleverancier.

De grootste aandacht ging uit naar Sean Steur. De zeventienjarige middenvelder speelde zijn eerste Klassieker in de basis en maakte diepe indruk. Naast Steur haalden ook Davy Klaassen, Ko Itakura en Mika Godts het Elftal van de Week.

Klaassen bekroonde zijn sterke optreden met de openingstreffer en kreeg van VI een 7,5. Itakura en Godts ontvingen eveneens een 7,5, terwijl Lucas Rosa met een 7 net buiten de ESPN-selectie viel, maar wel door VI werd opgenomen.

ESPN Elftal van de Week: Bernt Klaverboer (SC Heerenveen); Bart van Rooij (FC Twente), Ko Itakura (Ajax), Sam Kersten (SC Heerenveen), Jeff Hardeveld (Telstar); Joey Veerman (PSV), Sean Steur (Ajax), Stije Resink (FC Groningen); Daan Rots (FC Twente), Jizz Hornkamp (Heracles Almelo), Mika Godts (Ajax)

VI Elftal van de Week: Tom de Graaff (PEC Zwolle); Lucas Rosa (Ajax), Ko Itakura (Ajax), Sam Kersten (SC Heerenveen), Jeff Hardeveld (Telstar); Stije Resink (FC Groningen), Davy Klaassen (Ajax), Kodai Sano (NEC); Daan Rots (FC Twente), Sam Lammers (FC Twente), Mika Godts (Ajax)