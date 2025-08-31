'Ajax-hooligan slaat Brusselse agent en blijft in de cel zitten'

Een 24-jarige Ajax-supporter zit sinds vorige week in de cel nadat hij tijdens Anderlecht–AEK Athene een Brusselse agent heeft aangevallen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws .

Tijdens de Europese wedstrijd zochten Anderlecht-fans samen met een aantal bevriende Ajax-supporters de confrontatie met de supporters uit Griekenland. Tussen de harde kern van Ajax en die van AEK bestaat een hevige rivaliteit. De politie kon de groepen uit elkaar houden, maar daarin raakte de Nederlandse J.V.N slaags met een agent. De Nederlander sloeg de politieman tegen de grond en gaf hem vervolgens meerdere trappen. Het leidde tot een kaakbeenbreuk bij de agent.

Uiteindelijk werden een tiental hooligans gearresteerd. J.V.N. werd als enige aangehouden door de onderzoeksrechter voor weerspannigheid. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding, waardoor hij nog minstens een maand in de cel zit.