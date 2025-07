'Ajax hoopt: Carlos Forbs staat in de nodige belangstelling'

Ajax moet deze zomer keuzes maken in de voorhoede. Voor meerdere aanvallers is geen toekomst meer weggelegd in Amsterdam, zo meldt Lentin Goodijk van Voetbal International.

"Chuba Akpom, Carlos Forbs en Christian Rasmussen komen ook niet meer in de plannen voor. Voor die laatste twee is er al de nodige belangstelling, zo is Rasmussen op weg naar Fortuna Düsseldorf, maar met name Akpom drukt met de Champions League-bonus erbij zwaar op de begroting, zeker voor een derde spits", zo schrijft hij.

Hij vervolgt. "Voor die positie zwaaide Ajax ook Julian Rijkhoff al uit, hij is verhuurd aan Almere City FC. Mocht de komende maanden ook Brobbey nog vertrekken, dan zal Ajax de markt op gaan voor een nieuwe nummer 9."