"Ajax hoopt nog 15 tot 20 miljoen euro voor hem te ontvangen"

Ajax hoopt deze winter Kenneth Taylor te verkopen en daarbij een flinke transfersom op te strijken. Volgens het Algemeen Dagblad hopen de Amsterdammers tussen de vijftien en twintig miljoen euro te ontvangen voor de 23-jarige middenvelder, al is een transfer nog niet in de maak.

De Amsterdammers willen zich deze transferperiode graag versterken met een linksback en een verdedigende middenvelder. Jordi Cruijff heeft inmiddels een mondeling akkoord bereikt met Ajax, maar zal deze maand nog niet officieel beginnen. Toch wordt hij al betrokken bij het beleid. "Vanzelfsprekend zullen de huidige directeuren geen transfers doen die de nieuwe technische baas niet zinnen. Cruijff kan gewoon als een soort adviseur geraadpleegd worden", schrijft het AD.

Grote uitgaven zijn deze winter echter niet aan de orde. Ajax is door bezuinigingen weer financieel gezond, maar beschikt nog niet over een ruim transferbudget. De focus ligt daarom op tijdelijke versterkingen. "Dat heeft als bijkomend voordeel dat Cruijff later in het seizoen de ontwikkeling en prestaties van de nieuwelingen kan beoordelen en eventueel over kan gaan tot koop of een langere verbintenis."

Dat Ajax terughoudend is op de markt, hangt ook samen met het uitblijven van uitgaande transfers. De club hoopt nog altijd op een verkoop van Taylor. "Ajax hoopt nog vijftien tot twintig miljoen voor hem te ontvangen", aldus het AD. "Een transfer is echter nog niet in de maak."

Daarnaast staat Ajax open voor een winters vertrek van Kian Fitz-Jim, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen en Branco van den Boomen. Mocht een van die transfers alsnog miljoenen opleveren en zich een buitenkans voordoen, dan is Ajax bereid om, met goedkeuring van Cruijff, alsnog door te pakken op de transfermarkt.