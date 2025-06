'Ajax hoopt op de komst van 15-jarig toptalent uit Duitsland'

Ajax heeft zijn zinnen gezet op een van de grootste talenten van Duitsland: Kennet Eichhorn. Volgens de Duitse tak van Sky Sports is de 15-jarige middenvelder van Hertha BSC nadrukkelijk in beeld bij de Amsterdammers.

Eichhorn wordt in eigen land gezien als een exceptioneel talent op het middenveld, en speelt ook voor Duitsland O16. Bij Hertha maakte hij dit seizoen veel indruk in de jeugdopleiding. Ondanks zijn jonge leeftijd zou hij al 'aanbiedingen van miljoenen' hebben ontvangen.

Ajax ziet in hem een ideale versterking voor de toekomst en probeert hem te overtuigen om zijn ontwikkeling voort te zetten op De Toekomst. Maar er is de nodige concurrentie: ook Bayer Leverkusen en Eintracht Frankfurt willen hem graag inlijven. Hertha hoopt Eichhorn binnenboord te houden en hem zelfs aan te laten sluiten bij het eerste elftal in de voorbereiding. Een beslissing wordt binnen één à twee weken verwacht.