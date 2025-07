'Ajax hoopt op doorbraak van twee grote talenten komend seizoen'

Volgens Lentin Goodijk van Voetbal International is Ajax duidelijk in zijn vertrouwen richting het tweetal. "Voor de toekomst gelooft Ajax ook in Rayane Bounida. De negentienjarige Belg maakte in februari zijn debuut voor de hoofdmacht, een dag nadat hij een meerjarig contract had getekend. Wat Bounida daarbij over de streep trok, was dat hij deze voorbereiding veelvuldig mag meedraaien met Ajax 1. Net als Jan Faberski."

Over Faberski schrijft Goodijk verder. "De talentvolle Pool is met Ajax al mondeling akkoord over een contractverlenging tot medio 2030. Faberski (19) kreeg onder Farioli niet veel kansen, maar mag nu de strijd aangaan met Bertrand Traoré, Berghuis en Moro voor speelminuten rechts voorin."