'Ajax hoopt op een stunt': "Een grote naam zoals Xavi Hernandez"

Ajax is momenteel op zoek naar een nieuwe trainer, nu John Heitinga de laan uitgestuurd is. De eerste naam die valt is die van Erik ten Hag. Maar wil hij zijn reputatie op het spel zetten voor een baan bij Ajax momenteel?

"De vraag is vooral of hij nog is over te halen - en die kans lijkt niet al te groot", openen Johan Inan en Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. "Toch zijn er voor Ten Hag ook best redenen om wél na te denken over een rentree. Het kan sportief alleen maar beter gaan, bijvoorbeeld. De Tukker zint bovendien op persoonlijke en sportieve revanche na zijn mislukte en pijnlijke avontuur bij Bayer Leverkusen. Met een razendsnel ontslag."

Toen hij acht jaar geleden instapte, moest er ook een elftal gesmeet worden, wat pleit voor een mogelijke terugkeer. "Het grote verschil met acht jaar geleden is alleen: er was geld én er was relatieve rust. Bij het huidige Ajax is werkelijk alles wankel en onzeker."

Ook het naderende vertrek van naaste vriend Alex Kroes helpt niet mee. "Terecht of niet, daarmee verdwijnt er voor Ten Hag meteen een belangrijke stimulans om in te stappen. Als zelfs een clubman als Kroes verdwaalt in het web van intriges en bemoeizuchtige geledingen, dan zegt dat veel, zo niet alles."

"In de haast ongekende Amsterdamse afrekencultuur overleeft vrijwel niemand. Doorgewinterde clubmensen niet, buitenstaanders niet, volstrekte onbekenden ook niet. In extreme mate geldt bij Ajax de metafoor van de ‘omgekeerde wasstraat’. Je gaat er schoon in, maar je komt eruit in een soort drek van stront, kots en blubber. In drieënhalf jaar tijd versleet Ajax alleen al zeven hoofdtrainers", vervolgt het duo.

"Uiteraard zijn er nog steeds volop trainers of clubbestuurders te vinden die best in willen stappen bij Ajax. De club heeft nog altijd een enorme aantrekkingskracht in zowel Nederland als daarbuiten", weet het duo. "Maar een trainer als Ten Hag, die zowel financieel als geestelijk onafhankelijk is? Een grote naam zoals Xavi Hernandez? Een buitenstaander als Alex Pastoor of Mark van Bommel?"

"Zodra ze de moeite nemen hun huiswerk te doen, zullen ook zij concluderen dat het krachtenveld alsmaar onaantrekkelijker is geworden. Intern zit iedereen voortdurend op de schopstoel, daarbuiten verandert iedereen vroeg of laat in aangeschoten wild. Autonoom werken is bij het huidige Ajax schier onmogelijk geworden", besluiten zij.