Ajax hoopt op extra miljoenenbedrag: "Als Feyenoord PSV inhaalt"

Hoe het geld wordt verdeeld? De prestaties in de laatste tien jaar zijn leidend. De eindklassering in de Eredivisie wordt elk seizoen vertaald in een puntenscore (achttien punten voor de eerste plaats, zeventien punten voor de tweede plaats, enzovoort). Recente prestaties tellen zwaarder dan oudere resultaten. Daarom is het de laatste weken van dit seizoen extra spannend.

De huidige stand aan de top van de ranglijst laat zien dat PSV, Ajax en Feyenoord samen goed zijn voor 34 procent van het totale beschikbare tv-geld. De verschillen in punten zijn klein, maar de financiële gevolgen van een plek stijgen of dalen zijn enorm — oplopend tot bedragen met zes nullen.

PSV heeft vorig seizoen, door kampioen te worden, de eerste plaats op de ranglijst van Ajax overgenomen. Daarmee verdienden ze een flinke financiële bonus. Ondanks een matige winterperiode, is PSV onder leiding van Peter Bosz nog steeds op koers voor de tweede plaats. Als dat lukt, blijven de financiële schade en het verlies aan tv-geld beperkt. Maar als Feyenoord PSV nog weet in te halen, mist PSV niet alleen een directe plek in de Champions League, maar loopt het ook ongeveer 1,5 miljoen euro aan tv-inkomsten mis.

De huidige top 3 ziet er als volgt uit: