Geschreven door Jessica Westdijk 26 mei 2020 om 10:05

Nu Ajax voor langere periode geen gebruik kan maken van de Johan Cruijff Arena, hoopt de club dat het stadion de huurkosten wil verlagen, zo meldt Voetbal International.

Jaarlijks betaalt Ajax ongeveer 10 miljoen euro aan huurkosten. Een deel is variabel: hoe meer kaartjes Ajax verkoopt, hoe meer huur. De huur wordt dus sowieso al wat lager, maar Ajax hoopt dat ook het vaste deel van de huur omlaag kan.

Een interessant aspect daarin is dat Ajax zelf voor 13 procent eigenaar is van de Johan Cruijff Arena. Toch valt nog te bezien of er een huurverlaging in zit voor Ajax. Door de vele evenementen die niet doorgaan, loopt het stadion zelf uiteraard ook inkomsten mis.