Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax hoopt op komst van Spaans toptalent en brengt bod uit'

Bjorn
Pablo García
Pablo García Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zich serieus gemengd in de strijd om Pablo García. De Amsterdammers worden al enige tijd in verband gebracht met het Spaanse toptalent van Real Betis, maar lijken nu echt door te pakken.

Volgens transferaccount WFCGroningen heeft Ajax een informeel bod uitgebracht op de negentienjarige vleugelaanvaller. De nummer vijf van Nederland hoopt de Spanjaard te huren met een verplichte optie tot koop van ongeveer tien miljoen euro.

Real Betis staat niet onwelwillend tegenover die constructie, maar wil meeprofiteren bij een mogelijke volgende transfer van García. De club uit Sevilla wil namelijk een zeer hoog doorverkooppercentage en het liefst een terugkoopclausule bedingen. 

García beleefde dit seizoen zijn doorbraak bij Real Betis en speelde al vijftien wedstrijden in La Liga. Het talent heeft momenteel een afkoopclausule van dertig miljoen euro in zijn tot medio 2029 doorlopende contract, maar dat bedrag kan en gaat Ajax nooit betalen. 

Daarom probeert technisch directeur Jordi Cruijff op een creatieve manier alsnog García naar Amsterdam te halen. Ajax is echter niet de enige kaper op de kust. Ook het Duitse VfB Stuttgart zou zich graag versterken met het Spaanse talent.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Míchel Sánchez

BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft kraakt Ajax-beleid: "Dat voelt allemaal niet goed"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

'Ajax hoopt op komst van Spaans toptalent en brengt bod uit'

BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'

Wim Kieft kraakt Ajax-beleid: "Dat voelt allemaal niet goed"

Van Royen steunt Ajacied: "Dat slaat toch helemaal nergens op?"

Ajax gaat volgend seizoen voor titel: "Heeft Cruijff mij beloofd"

Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws