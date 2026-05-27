'Ajax hoopt op komst van Spaans toptalent en brengt bod uit'

Ajax heeft zich serieus gemengd in de strijd om Pablo García. De Amsterdammers worden al enige tijd in verband gebracht met het Spaanse toptalent van Real Betis, maar lijken nu echt door te pakken.

Volgens transferaccount WFCGroningen heeft Ajax een informeel bod uitgebracht op de negentienjarige vleugelaanvaller. De nummer vijf van Nederland hoopt de Spanjaard te huren met een verplichte optie tot koop van ongeveer tien miljoen euro.

Real Betis staat niet onwelwillend tegenover die constructie, maar wil meeprofiteren bij een mogelijke volgende transfer van García. De club uit Sevilla wil namelijk een zeer hoog doorverkooppercentage en het liefst een terugkoopclausule bedingen.