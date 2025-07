'Ajax hoopt op Martínez-scenario bij Hato-transfer': "Openingsbod"

Lentin Goodijk weet veel te vertellen over de transferonderhandelingen tussen Chelsea en Ajax voor Jorrel Hato. De journalist van Voetbal International legt uit hoe de vork in de steel zit tussen de twee topclubs.

"Chelsea heeft officieel een bod ingediend, dat is de huidige status", begint Goodijk. "Het speelt al een hele tijd, dus in die zin is het al langer bekend dat Chelsea hem volgt. Ze zijn daarin niet de enige: ook Arsenal, Liverpool en veel andere Europese topclubs hebben hem op hun lijstje staan. Maar Chelsea is de eerste die echt concreet is geworden en een bod bij Ajax heeft neergelegd. Het spel is nu geopend."

"Je eerste bod is natuurlijk niet het maximale wat je kunt uitgeven. Ajax zet bij het begin van zo’n onderhandelingsproces natuurlijk hoger in, dus het zal zich de komende weken verder ontwikkelen. Hato staat zelf ook open voor een stap naar de wereldkampioen. Ik begrijp dat Ajax hoog inzet; hij heeft nog een contract tot 2028. Chelsea heeft de laatste jaren bewezen dat ze bereid zijn flink te investeren", vervolgt de VI-journalist.

Goodijk vertelt dat Hato niet per se hoeft te vertrekken. "Het is dus ook een optie om te blijven. Maar als Chelsea met een goed project en aanbod komt, is dat voor hem gewoon erg interessant. Hij wilde alleen vertrekken als er een echt mooie club voor hem komt. Bij Chelsea zit een trainer die veel losmaakt bij de club", vertelt hij.

Bij Chelsea speelt de linksback vaak meer naar binnen, precies zoals Hato dat afgelopen seizoen bij Ajax gewend was. "Daar speelt nu Marc Cucurella, met wie hij zal gaan concurreren. De Spanjaard is inmiddels 27 jaar, dus dat kan een interessante strijd worden. Of Hato meteen in de basis staat, is natuurlijk afwachten", vertelt hij.

"Voor Ajax lag er een interessant openingsbod. De exacte hoogte is niet bevestigd door Ajax, maar vanuit Engeland hoorden we dat het rond de veertig miljoen euro lag. Ajax zet echter flink hoger in. Het zou zomaar kunnen dat dit uitgroeit tot een top vijf-transfer in de clubgeschiedenis. De vierde plek wordt nu bezet door Lisandro Martínez, die voor 57 miljoen vertrok. Daar mikt Ajax ongeveer op. Dat wordt interessant", gaat hij verder.

Volgens Goodijk speelt mogelijk de ‘Ajax-tax’ mee: dat betekent dat Ajax een hoger bod vraagt omdat de geïnteresseerde club, zoals Chelsea, bekendstaat als een financieel sterke partij. "Als een club als Chelsea of Manchester United zich meldt, komt de 'Ajax-tax' weer om de hoek kijken en wordt er hoog ingezet. Hato is bovendien een bijzondere speler", vertelt hij.

"Dat hij op zijn negentiende al zoveel ervaring heeft bij Ajax en ook als international is, maakt hem uniek. Hij is multi-inzetbaar, speelt volwassen en is zelfs al aanvoerder geweest. Hij is dus een enorm interessante speler, wordt gevolgd door veel Europese topclubs, en met nog drie jaar op zijn contract, kun je rekenen op een hoge transfersom", aldus Goodijk.