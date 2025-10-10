Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax hoopt tegen AZ op terugkeer geblesseerde aanvaller'
Kasper Dolberg en Wout Weghorst Foto: © BSR Agency
Ajax hoopt tegen AZ weer te kunnen beschikken over Kasper Dolberg. Dat meldt Voetbal International vrijdag.
Dolberg keerde deze zomer terug bij Ajax, maar kwam nog weinig in actie voor de Amsterdammers. Na een helft tegen PSV raakte de Deense spits geblesseerd. Dolberg kampte de afgelopen weken met een hardnekkige buikwandblessure en moet volgens VI nog een aantal tests doen voor zijn rentree gepland kan worden.
Ajax hoopt dat Dolberg volgende week weer kan aansluiten bij de groepstraining en tegen AZ zijn rentree kan maken, maar met een beetje pech is het ook mogelijk dat de international van Denemarken pas later weer terug is. Ajax hervat de competitie op zaterdag 18 oktober tegen de Alkmaarders.
