Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
'Ajax hoopt tegen AZ op terugkeer geblesseerde aanvaller'

Max
Voetbal International
Kasper Dolberg en Wout Weghorst
Kasper Dolberg en Wout Weghorst

Ajax hoopt tegen AZ weer te kunnen beschikken over Kasper Dolberg. Dat meldt Voetbal International vrijdag. 

Dolberg keerde deze zomer terug bij Ajax, maar kwam nog weinig in actie voor de Amsterdammers. Na een helft tegen PSV raakte de Deense spits geblesseerd. Dolberg kampte de afgelopen weken met een hardnekkige buikwandblessure en moet volgens VI nog een aantal tests doen voor zijn rentree gepland kan worden.

Ajax hoopt dat Dolberg volgende week weer kan aansluiten bij de groepstraining en tegen AZ zijn rentree kan maken, maar met een beetje pech is het ook mogelijk dat de international van Denemarken pas later weer terug is. Ajax hervat de competitie op zaterdag 18 oktober tegen de Alkmaarders. 

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
