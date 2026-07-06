'Ajax hoopte op Mijnans': "Dat was het allergrootste probleem"
PSV lijkt zich snel te gaan versterken met Sven Mijnans. Ook Ajax was geïnteresseerd in de middenvelder van AZ, maar vist achter het net.
Mijnans stond een jaar geleden ook al op de radar bij PSV, maar toen wilde AZ niet meewerken. Dat is nu anders, naar verluidt is de deal al zo goed als rond. "Ajax vond Mijnans een hele interessante speler", vertelt Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Er hebben gesprekken plaatsgevonden, maar al heel snel bleek Ajax niet zijn gewenste salaris te kunnen betalen."
Dat was echter niet de enige reden dat PSV de voorkeur geniet van Mijnans. "Het allergrootste probleem voor Ajax was dat PSV Champions League speelt. De keuze voor Mijnans was daarom al snel op PSV gevallen", weet Verweij. "Ajax heeft zich uiteindelijk niet eens in Alkmaar gemeld."
'Ajax hoopte op Mijnans': "Dat was het allergrootste probleem"
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