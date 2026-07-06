Meldingen
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Podcasts

'Ajax hoopte op Mijnans': "Dat was het allergrootste probleem"

Max
bron: De Telegraaf
Sven Mijnans
Sven Mijnans Foto: © Pro Shots

PSV lijkt zich snel te gaan versterken met Sven Mijnans. Ook Ajax was geïnteresseerd in de middenvelder van AZ, maar vist achter het net. 

Mijnans stond een jaar geleden ook al op de radar bij PSV, maar toen wilde AZ niet meewerken. Dat is nu anders, naar verluidt is de deal al zo goed als rond. "Ajax vond Mijnans een hele interessante speler", vertelt Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Er hebben gesprekken plaatsgevonden, maar al heel snel bleek Ajax niet zijn gewenste salaris te kunnen betalen."

Dat was echter niet de enige reden dat PSV de voorkeur geniet van Mijnans. "Het allergrootste probleem voor Ajax was dat PSV Champions League speelt. De keuze voor Mijnans was daarom al snel op PSV gevallen", weet Verweij. "Ajax heeft zich uiteindelijk niet eens in Alkmaar gemeld."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena

Verweij onthult: "Jordi Cruijff is bezig met enkele kanonnen"

0
Valentijn Driessen

Driessen kritisch op keuze Koeman: "Geef zo'n jongen de kans"

0
Lees meer:
Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"

0
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax hoopte op Mijnans': "Dat was het allergrootste probleem"

Verweij onthult: "Jordi Cruijff is bezig met enkele kanonnen"

Ajax met 25 spelers op trainingskamp, Kasper Dolberg ontbreekt

Vink baalt flink: "Jordi Cruijff laat niets meer van zich horen"

FC Transfervrij: is 1 van deze Nederlanders een optie voor Ajax?

Weghorst eerlijk over stap naar FC Twente: "Zocht zelf contact"

Ten Hag geeft oud-Ajacied een pluim: "Dat bleek een gouden greep"

'Ajax en Trabzonspor zijn in gesprek over lucratieve ruildeal'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws