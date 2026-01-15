Ajax hoort schorsing van Owen Wijndal na oliedomme rode kaart

Ajax zal het de komende wedstrijden zonder Owen Wijndal moeten doen. De vleugelverdediger is voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk, geschorst na zijn rode kaart tegen AZ. Daardoor moet Wijndal de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles aan zich voorbij laten gaan.

Gaaei kreeg woensdag - bij een kansloze tussenstand - een rode kaart na een grove charge op Wouter Goes. Het levert Wijndal twee duels schorsing op, zo heeft de KNVB vandaag bekendgemaakt. De linksback mist daardoor ook nog de thuiswedstrijd tegen FC Volendam.

De ploeg van trainer Fred Grim verloor woensdagavond uiteindelijk met 6-0 (!) van AZ en daardoor ligt de club uit Amsterdam uit de KNVB Beker. Ook in de Champions League is Ajax al uitgeschakeld, doordat het slechts drie punten pakte in de eerste zes groepsduels.