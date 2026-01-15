Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax hoort schorsing van Owen Wijndal na oliedomme rode kaart

Niek
Owen Wijndal en Kian Fitz-Jim
Owen Wijndal en Kian Fitz-Jim Foto: © Pro Shots

Ajax zal het de komende wedstrijden zonder Owen Wijndal moeten doen. De vleugelverdediger is voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk, geschorst na zijn rode kaart tegen AZ. Daardoor moet Wijndal de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles aan zich voorbij laten gaan. 

Gaaei kreeg woensdag - bij een kansloze tussenstand - een rode kaart na een grove charge op Wouter Goes. Het levert Wijndal twee duels schorsing op, zo heeft de KNVB vandaag bekendgemaakt. De linksback mist daardoor ook nog de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. 

De ploeg van trainer Fred Grim verloor woensdagavond uiteindelijk met 6-0 (!) van AZ en daardoor ligt de club uit Amsterdam uit de KNVB Beker. Ook in de Champions League is Ajax al uitgeschakeld, doordat het slechts drie punten pakte in de eerste zes groepsduels. 

Gerelateerd:
Sjaak Swart, Louis van Gaal en Danny Blind bij de Ajax Legends

Danny Blind: "Ik denk dat je hem daar toch mee tekort zou doen"

0
John Heitinga

BREAKING | John Heitinga weer aan de slag in de Premier League

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd