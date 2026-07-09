"Ajax houdt bitterzoete smaak over aan vroeg vertrek van Steur"

Sean Steur staat op het punt om Ajax te verruilen voor Newcastle United. De Engelse club zou volgens het Algemeen Dagblad een bedrag van ongeveer 27 miljoen euro overmaken voor de achttienjarige middenvelder. Hoewel de transfersom indrukwekkend is, verwacht ESPN-journalist Thijs Zwagerman dat de Amsterdammers ook met gemengde gevoelens zullen terugkijken op het vertrek.

"Ajax zal een bitterzoete smaak aan het vroege vertrek van Steur overhouden", schrijft hij op ESPN. "Met zijn transfersom nestelt de achttienjarige middenvelder zich tussen namen als Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder en Luis Suárez bij de vijftien duurste uitgaande Ajacieden ooit. Daarentegen blijft de sportieve bijdrage van Steur beperkt tot slechts 26 duels in de Ajax-hoofdmacht en is de kans groot dat hij, met een contractverlenging op zak, in de komende jaren voor een veelvoud van zijn huidige transfersom zou zijn vertrokken."

Volgens Zwagerman kan de financiële injectie Ajax wel helpen in een belangrijke periode voor de club. "Voor Ajax en Cruijff is succes op korte termijn echter cruciaal en daarbij zou het geld voor Steur zeker kunnen helpen. De jongeling heeft het Ajax-trainingskamp in Garderen inmiddels verlaten en is op weg naar Engeland om zijn miljoenentransfer af te ronden", aldus Zwagerman.