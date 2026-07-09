Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Ajax houdt bitterzoete smaak over aan vroeg vertrek van Steur"

Joram
Sean Steur
Sean Steur Foto: © BSR Agency

Sean Steur staat op het punt om Ajax te verruilen voor Newcastle United. De Engelse club zou volgens het Algemeen Dagblad een bedrag van ongeveer 27 miljoen euro overmaken voor de achttienjarige middenvelder. Hoewel de transfersom indrukwekkend is, verwacht ESPN-journalist Thijs Zwagerman dat de Amsterdammers ook met gemengde gevoelens zullen terugkijken op het vertrek.

"Ajax zal een bitterzoete smaak aan het vroege vertrek van Steur overhouden", schrijft hij op ESPN. "Met zijn transfersom nestelt de achttienjarige middenvelder zich tussen namen als Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder en Luis Suárez bij de vijftien duurste uitgaande Ajacieden ooit. Daarentegen blijft de sportieve bijdrage van Steur beperkt tot slechts 26 duels in de Ajax-hoofdmacht en is de kans groot dat hij, met een contractverlenging op zak, in de komende jaren voor een veelvoud van zijn huidige transfersom zou zijn vertrokken."

Volgens Zwagerman kan de financiële injectie Ajax wel helpen in een belangrijke periode voor de club. "Voor Ajax en Cruijff is succes op korte termijn echter cruciaal en daarbij zou het geld voor Steur zeker kunnen helpen. De jongeling heeft het Ajax-trainingskamp in Garderen inmiddels verlaten en is op weg naar Engeland om zijn miljoenentransfer af te ronden", aldus Zwagerman.

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

0
Daley Blind met een grote glimlach

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Wout Weghorst na zijn benutte strafschop

Weghorst verklaart waarom hij naar Ajax ging: "We wilden graag..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'

'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'

Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"

'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België

Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"

'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws