2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
'Ajax houdt Fulham-talent in de gaten met aflopend contract'

Cherine
Samuel Amissah
Samuel Amissah Foto: © BSR Agency

In Engeland wordt Ajax in verband gebracht met Samuel Amissah. De verdediger, die deze zaterdag negentien is geworden en op alle posities in de defensie kan spelen, loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Fulham FC en staat zowel nationaal als internationaal goed aangeschreven.

Amissah, jeugdinternational van Engeland met Ghanese roots, speelt dit seizoen voor de beloften van Fulham in de Premier League 2. Hij trainde al mee met het eerste elftal, maar kwam in officiële wedstrijden nog niet in actie. 

Volgens The Telegraph maakt Amissah komende zomer "waarschijnlijk de grootste transfer van jeugdspelers die doorbreken in het seniorenvoetbal." De krant meldt dat ook Arsenal FC, Manchester United en Chelsea FC interesse hebben. Fulham zou op de hoogte zijn van de belangstelling voor het jeugdproduct.

Ajax kreeg Amissah in beeld tijdens interlands van Engeland O19. In september stond hij nog tegenover Oranje O19. Naast Ajax zouden ook Juventus en Olympique Marseille interesse hebben. De verdediger begon in de jeugd van Brentford FC, stapte daarna over naar Fulham en tekende in 2024 zijn eerste profcontract. Op het EK O17 van 2024 was Amissah bovendien aanvoerder van Engeland.

