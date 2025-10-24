Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax houdt groot talent van FC Volendam nauwlettend in de gaten'

Stefan
Robin van Cruijsen
Robin van Cruijsen Foto: © BSR Agency

Ajax is één van de Nederlandse clubs die de ontwikkeling van de 19-jarige Robin van Cruijsen nauwlettend in de gaten houdt. De Amsterdammers zouden echter niet de enige gegadigde zijn.

Transferjournalist Ekrem Konur weet namelijk te melden dat de gehele Nederlandse top-drie de jongeling volgt. "Ajax, Feyenoord en PSV volgen de 19-jarige spelmaker Robin van Cruijsen op de voet. Door zijn technische kwaliteiten en inzicht stijgt de aanvallende middenvelder op de lijstjes voor de transferperiode in januari", aldus Konur.

Op 9 augustus 2025 debuteerde Van Cruijsen in het eerste elftal van FC Volendam. Tegen SC Heerenveen kwam hij zes minuten voor tijd binnen de lijnen. Tot dusver staat de teller op acht optredens in het eerste en ook zijn basisdebuut heeft hij inmiddels gemaakt. In die acht wedstrijden kwam hij tot twee doelpunten en twee assists.

