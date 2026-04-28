2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax houdt interesse in Spanjaard (24), concurrentie moordend'

Max
bron: AS
Sergio Arribas
Sergio Arribas

Ajax zou nog altijd geïnteresseerd zijn in Sergio Arribas. Dat meldt het Spaanse AS dinsdagochtend.  

Arribas staat naar verluidt al langer op de radar van de Amsterdammers. De aanvallende middenvelder van UD Almería is bezig aan een goed seizoen op het tweede niveau in Spanje. In het afgelopen weekend maakte Arribas nog een hattrick tijdens de 2-4 zege op Granada.

Door zijn goede optredens is het 24-jarige jeugdproduct echter bij meer clubs op de radar verschenen. Clubs uit Portugal, Italië en Engeland zou Arribas ook op de korrel hebben. Daarnaast aast ook een groot deel van La Liga, de topclubs nagelaten, op de Spanjaard. 

Voor Ajax lijkt het een steeds moeilijker verhaal te worden om Arribas komende zomer op te halen. De concurrentie is dus torenhoog en daardoor is ook de vraagprijs van Almeriá gestegen. Eerder werd nog een bedrag van twintig miljoen euro genoemd. 

