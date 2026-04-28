'Ajax houdt interesse in Spanjaard (24), concurrentie moordend'

Ajax zou nog altijd geïnteresseerd zijn in Sergio Arribas. Dat meldt het Spaanse AS dinsdagochtend.

Arribas staat naar verluidt al langer op de radar van de Amsterdammers. De aanvallende middenvelder van UD Almería is bezig aan een goed seizoen op het tweede niveau in Spanje. In het afgelopen weekend maakte Arribas nog een hattrick tijdens de 2-4 zege op Granada.

Door zijn goede optredens is het 24-jarige jeugdproduct echter bij meer clubs op de radar verschenen. Clubs uit Portugal, Italië en Engeland zou Arribas ook op de korrel hebben. Daarnaast aast ook een groot deel van La Liga, de topclubs nagelaten, op de Spanjaard.