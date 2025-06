'Ajax houdt 'jongste debutant' in België nauwlettend in de gaten'

Jayden Onia Seke staat in de belangstelling van Ajax. De Amsterdammers zouden het talent van 16 jaar nauwlettend in de gaten houden.

Het Nieuwsblad meldt tegelijkertijd wel dat Ajax nog niet concreet zou zijn. Onia Seke schreef afgelopen seizoen nog geschiedenis in het Belgische profvoetbal. Op vijftienjarige leeftijd maakte hij zijn debuut voor het beloftenelftal van Anderlecht, dat uitkomt in de tweede klasse. Daarmee werd hij de jongste speler ooit die in België minuten maakte op betaald niveau.

Hij is een vaste kracht bij Anderlecht Onder-18, waar hij 3 keer scoorde in 12 wedstrijden. Verder speelde hij al 12 keer namens het beloftenelftal van Anderlecht én is hij de aanvoerder van België Onder-16.