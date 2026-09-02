Ajax houdt miljoenen achter de hand: "Er is geld voor buitenkansje"

Ajax heeft op Deadline Day nog voldoende financiële ruimte om onverwacht toe te slaan. Dat vertelt Cristian Willaert woensdagavond bij ESPN. De Amsterdammers hebben met Thilo Kehrer, Simon Adingra en Leo Salazar Hinojosa al meerdere versterkingen binnen, maar Jordi Cruijff houdt de deur open voor nóg een speler.

Azzedine Ounahi is in ieder geval niet de naam waarop Ajax wacht. De middenvelder werd de afgelopen maanden meermaals aan de Amsterdammers gelinkt, maar heeft inmiddels getekend bij Panathinaikos. "Wat we weten is dat Azzedine Ounahi, die de laatste maanden meerdere malen in verband is gebracht met Ajax, niet het buitenkansje is waar Jordi Cruijff nog op loert", vertelt Willaert.

Waar Ajax dan wél op wacht, is nog niet duidelijk. Eerder werd gesproken over een transfervrije middenvelder, maar volgens Willaert hoeft Cruijff zich niet uitsluitend tot dat profiel te beperken. "Er is geld voor nog een buitenkansje. Als Ajax voor twaalf uur nog een kans ziet om een veelbelovende speler binnen te halen, dan zullen ze het zeker niet laten", aldus de ESPN-verslaggever.