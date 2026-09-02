Ajax houdt miljoenen achter de hand: "Er is geld voor buitenkansje"
Ajax heeft op Deadline Day nog voldoende financiële ruimte om onverwacht toe te slaan. Dat vertelt Cristian Willaert woensdagavond bij ESPN. De Amsterdammers hebben met Thilo Kehrer, Simon Adingra en Leo Salazar Hinojosa al meerdere versterkingen binnen, maar Jordi Cruijff houdt de deur open voor nóg een speler.
Azzedine Ounahi is in ieder geval niet de naam waarop Ajax wacht. De middenvelder werd de afgelopen maanden meermaals aan de Amsterdammers gelinkt, maar heeft inmiddels getekend bij Panathinaikos. "Wat we weten is dat Azzedine Ounahi, die de laatste maanden meerdere malen in verband is gebracht met Ajax, niet het buitenkansje is waar Jordi Cruijff nog op loert", vertelt Willaert.
Waar Ajax dan wél op wacht, is nog niet duidelijk. Eerder werd gesproken over een transfervrije middenvelder, maar volgens Willaert hoeft Cruijff zich niet uitsluitend tot dat profiel te beperken. "Er is geld voor nog een buitenkansje. Als Ajax voor twaalf uur nog een kans ziet om een veelbelovende speler binnen te halen, dan zullen ze het zeker niet laten", aldus de ESPN-verslaggever.
Volgens Willaert heeft Cruijff bovendien al langere tijd contact met spelers voor het geval er aan het einde van de transferperiode plotseling een mogelijkheid ontstaat. "We weten dat Jordi Cruijff is van het binnenhalen van de spelers die tussen de wal en het schip vallen. Hij is al maanden met spelers, ook waarvan we de naam nog niet weten, aan het praten voor het geval dat."
De kans dat er daadwerkelijk nog een vierde Deadline Day-aanwinst komt, lijkt inmiddels wel flink kleiner geworden. "De inschatting was vanmorgen nog dat er een aardige kans was, nu lijkt die kans echter nihil. Je weet het nooit... twaalf uur is twaalf uur", besluit Willaert.
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