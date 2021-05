Geschreven door Jessica Westdijk 20 mei 2021 om 09:05

Volgens de Spaanse editie van Goal zou Ajax de situatie van Nehuen Perez in de gaten houden. De verdediger staat onder contract bij Atletico Madrid, maar is dit seizoen verhuurd aan Granada.

In Madrid ligt de 20-jarige Perez nog tot medio 2024 vast, maar of hij komend seizoen wel een kans maakt, is allerminst zeker. Er zou dan ook al interesse zijn vanuit diverse clubs. Zo zou Real Betis de verdediger komend seizoen graag willen huren. Waar hij afgelopen seizoen met Granada de Europa League in kon, zou dat komend seizoen mogelijk met de club uit Sevilla kunnen.

Het is aannemelijk dat Atletico Madrid weer open zal staan voor een huurconstructie. Perez is immers nog jong en wordt zeker beschouwd als talentvol. Hij is bovendien aanvoerder van Argentinië O23, waarmee hij deze zomer naar de Olympische Spelen gaat. Naast Real Betis zou dus ook Ajax interesse hebben, al heeft Ajax zich nog niet gemeld in Madrid. Real Betis deed dat al wel.