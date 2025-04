'Ajax houdt rekening met vertrek: Ten Hag genoemd als opvolger'

Ajax zou komende zomer opnieuw kunnen uitkomen bij een oude bekende. Mocht Francesco Farioli besluiten gebruik te maken van zijn clausule, dan wordt Erik ten Hag gezien als de voornaamste kandidaat om het stokje over te nemen. Dat meldt Het Parool , dat weinig vertrouwen uitspreekt in een langer verblijf van Farioli in Amsterdam.

Farioli heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027, maar door een clausule in zijn overeenkomst zou hij voor vijf miljoen euro kunnen vertrekken. De krant schrijft: "De kans dat Farioli in Amsterdam blijft, acht ik niet zo groot," aldus Ajax-watcher Job van Kempen.

Bij een eventueel vertrek zou de blik direct op Erik ten Hag vallen. De 55-jarige oefenmeester is na zijn ontslag bij Manchester United beschikbaar en werd vorig jaar al voorzichtig benaderd door Ajax. Toen was een terugkeer nog onhaalbaar; nu zou dat anders kunnen zijn, al noemt Het Parool de kans op een hereniging ‘klein’.

Ook de naam van Graham Potter lijkt definitief van tafel. De Engelsman, die in de zomer meerdere keren met Ajax sprak, heeft inmiddels een nieuwe uitdaging gevonden bij West Ham United. Andere opties? Het Parool noemt Michael Reiziger, Paul Simonis of mogelijk een buitenlandse verrassing, maar zekerheid is er nog niet.

Na de overwinning op NAC Breda (3-1) werd Farioli gevraagd naar zijn toekomst. De trainer zelf bleef vaag: "Mijn future ligt op De Toekomst, net als mijn heden, want daar beslissen we over de bestemmingen van ons leven."