'Ajax houdt situatie van Barcelona-talent nog altijd in de gaten'

Ajax houdt de situatie van Roony Bardghji nog altijd in de gaten. Dat schrijft het Spaanse SPORT .

Volgens het medium mag het talent van FC Barcelona deze zomer vertrekken. Ajax wordt al geruime tijd gelinkt aan de twintigjarige rechtsbuiten en zou nog altijd wel geïnteresseerd zijn. FC Barcelona lijkt in te zetten op een verkoop inclusief terugkoopclausule.

Naast Ajax worden ook Sunderland, Aston Villa, Juventus en FC Porto genoemd als geïnteresseerde clubs. Deze week zou belangrijk zijn voor de toekomst van Bardghji, die een jaar geleden de overstap maakte van Kopenhagen naar Barcelona.