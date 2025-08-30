'Ajax houdt spits buiten wedstrijdselectie vanwege transferperikelen'

Brobbey wil en mag nog steeds vertrekken, maar heeft nog geen transfer te pakken. Nu de transferzomer zijn einde nadert is de transferkoorts tot grote hoogte gestegen. Ajax en John Heitinga hebben besloten om de spits tot volgende week vrij te geven omdat hij er nu met zijn hoofd niet bij zou zijn. Don-Angelo Konadu neemt zijn plek in tegen FC Volendam.

Volgens VI houdt Ajax nog steeds rekening met een vertrek van Brobbey. Er speelt genoeg rond de Amsterdammer, maar er wordt nog niet echt doorgepakt. Alleen Stade Rennes is er zo goed als uit met Ajax, maar het is nog afwachten of Brobbey die stap ook ziet zitten.