Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'Ajax houdt spits buiten wedstrijdselectie vanwege transferperikelen'

bron: Voetbal International
John Heitinga in gesprek met ESPN
John Heitinga in gesprek met ESPN Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey gaat zaterdag niet met Ajax mee naar FC Volendam. Dat meldt Voetbal International zaterdagochtend. 

Brobbey wil en mag nog steeds vertrekken, maar heeft nog geen transfer te pakken. Nu de transferzomer zijn einde nadert is de transferkoorts tot grote hoogte gestegen. Ajax en John Heitinga hebben besloten om de spits tot volgende week vrij te geven omdat hij er nu met zijn hoofd niet bij zou zijn. Don-Angelo Konadu neemt zijn plek in tegen FC Volendam.

Volgens VI houdt Ajax nog steeds rekening met een vertrek van Brobbey. Er speelt genoeg rond de Amsterdammer, maar er wordt nog niet echt doorgepakt. Alleen Stade Rennes is er zo goed als uit met Ajax, maar het is nog afwachten of Brobbey die stap ook ziet zitten. 

