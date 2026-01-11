Ajax houdt stand tegen tiental van Telstar en begint 2026 met zege

Ajax is 2026 begonnen met een uiterst moeizame Eredivisiezege op Telstar. In Velsen-Zuid leek er lange tijd weinig aan de hand voor de Amsterdammers, die met tien man spelend Telstar op een 0-3 achterstand hadden gezet. Toch werd het in de slotfase nog onnodig spannend: 2-3.

Ajax verscheen in dezelfde basisopstelling als voor de winterstop tegen NEC en was in de openingsfase dodelijk effectief. De eerste twee schoten op doel leverden direct treffers op. De openingstreffer kwam via Oscar Gloukh, wiens schot onderweg werd aangeraakt door Telstar-verdediger Jochem Ritmeester van de Kamp, waardoor doelman Ronald Koeman kansloos was. Niet veel later verdubbelde Mika Godts de voorsprong na een fraaie pass van Youri Baas.

Na rust liet Telstar zich aanvankelijk van zijn beste kant zien, maar een rode kaart gooide roet in het eten. Debutant Cedric Hatenboer, gehuurd van Anderlecht, kwam te laat bij het druk zetten en raakte de kuit van Youri Regeer. Na ingrijpen van de VAR moest hij vertrekken, waardoor Ajax tegen tien man kwam te spelen.

De wedstrijd leek beslist toen Ajax via een kopbal van Baas uit een hoekschop op 0-3 kwam. Toch gaf Telstar zich niet gewonnen. Een doelpunt van Nils Rossen werd nog afgekeurd wegens buitenspel, maar tien minuten voor tijd bracht Baas de spanning zelf terug door onder druk van Jeff Hardeveld de bal in eigen doel te werken. Niet veel later werd het zelfs 2-3, toen Danny Bakker raak kopte uit een corner.

In een lange en chaotische blessuretijd kregen beide ploegen nog kansen, maar Ajax hield uiteindelijk stand. Zo boekte de ploeg van Fred Grim op benauwde wijze zijn eerste overwinning van het nieuwe jaar. Door de zege verkleint Ajax het gat met Feyenoord tot drie punten, terwijl Telstar op de vijftiende plaats blijft staan.