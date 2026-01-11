Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax houdt stand tegen tiental van Telstar en begint 2026 met zege

Amber
bron: Ajax1
Ajax juicht na een goal tegen Telstar
Ajax juicht na een goal tegen Telstar Foto: © BSR Agency

Ajax is 2026 begonnen met een uiterst moeizame Eredivisiezege op Telstar. In Velsen-Zuid leek er lange tijd weinig aan de hand voor de Amsterdammers, die met tien man spelend Telstar op een 0-3 achterstand hadden gezet. Toch werd het in de slotfase nog onnodig spannend: 2-3.

Ajax verscheen in dezelfde basisopstelling als voor de winterstop tegen NEC en was in de openingsfase dodelijk effectief. De eerste twee schoten op doel leverden direct treffers op. De openingstreffer kwam via Oscar Gloukh, wiens schot onderweg werd aangeraakt door Telstar-verdediger Jochem Ritmeester van de Kamp, waardoor doelman Ronald Koeman kansloos was. Niet veel later verdubbelde Mika Godts de voorsprong na een fraaie pass van Youri Baas.

Na rust liet Telstar zich aanvankelijk van zijn beste kant zien, maar een rode kaart gooide roet in het eten. Debutant Cedric Hatenboer, gehuurd van Anderlecht, kwam te laat bij het druk zetten en raakte de kuit van Youri Regeer. Na ingrijpen van de VAR moest hij vertrekken, waardoor Ajax tegen tien man kwam te spelen.

De wedstrijd leek beslist toen Ajax via een kopbal van Baas uit een hoekschop op 0-3 kwam. Toch gaf Telstar zich niet gewonnen. Een doelpunt van Nils Rossen werd nog afgekeurd wegens buitenspel, maar tien minuten voor tijd bracht Baas de spanning zelf terug door onder druk van Jeff Hardeveld de bal in eigen doel te werken. Niet veel later werd het zelfs 2-3, toen Danny Bakker raak kopte uit een corner.

In een lange en chaotische blessuretijd kregen beide ploegen nog kansen, maar Ajax hield uiteindelijk stand. Zo boekte de ploeg van Fred Grim op benauwde wijze zijn eerste overwinning van het nieuwe jaar. Door de zege verkleint Ajax het gat met Feyenoord tot drie punten, terwijl Telstar op de vijftiende plaats blijft staan.

Gerelateerd:
Gerald Alders

Vertrekt Gerald Alders bij Ajax? "Daar voer ik gesprekken over"

0
Davy Klaassen in actie tegen Telstar

Davy Klaassen duidelijk: "Dan mag je niet zo in de problemen komen"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd