'Ajax houdt verrichtingen van linksback van Rode Ster in de gaten'

Ajax houdt de verrichtingen van Nair Tiknizjan nauwlettend in de gaten. Dat meldt het Russische medium RB Sport. De 26-jarige linksback van Rode Ster Belgrado zou deze zomer op de radar staan van meerdere Europese clubs.

Naast Ajax wordt ook Olympiakos genoemd als geïnteresseerde partij. Daarnaast zouden Como en RC Lens de Armeense international volgen. Volgens de berichtgeving sturen die clubs binnenkort scouts naar een interland om Tiknizjan van dichtbij te beoordelen.

De verdediger staat pas sinds 2025 onder contract bij Rode Ster, maar heeft in korte tijd indruk gemaakt. In het afgelopen seizoen kwam hij tot 47 officiële optredens voor de Servische club. Daarin was hij goed voor één doelpunt en zeven assists, cijfers waarmee hij zich ontwikkelde tot een belangrijke schakel binnen het team.