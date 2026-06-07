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'Ajax houdt verrichtingen van linksback van Rode Ster in de gaten'

Amber
bron: RB Sport
Nair Tiknizjan
Nair Tiknizjan Foto: © BSR Agency

Ajax houdt de verrichtingen van Nair Tiknizjan nauwlettend in de gaten. Dat meldt het Russische medium RB Sport. De 26-jarige linksback van Rode Ster Belgrado zou deze zomer op de radar staan van meerdere Europese clubs.

Naast Ajax wordt ook Olympiakos genoemd als geïnteresseerde partij. Daarnaast zouden Como en RC Lens de Armeense international volgen. Volgens de berichtgeving sturen die clubs binnenkort scouts naar een interland om Tiknizjan van dichtbij te beoordelen.

De verdediger staat pas sinds 2025 onder contract bij Rode Ster, maar heeft in korte tijd indruk gemaakt. In het afgelopen seizoen kwam hij tot 47 officiële optredens voor de Servische club. Daarin was hij goed voor één doelpunt en zeven assists, cijfers waarmee hij zich ontwikkelde tot een belangrijke schakel binnen het team.

Een eventuele transfer zal echter niet eenvoudig zijn. Rode Ster heeft Tiknizjan nog vastliggen tot de zomer van 2028 en beschikt daardoor over een sterke positie aan de onderhandelingstafel. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer zeven miljoen euro.

Ajax lijkt ondertussen te zoeken naar extra opties voor de linkerzijde van de defensie. Of de belangstelling voor Tiknizjan daadwerkelijk zal uitmonden in een concreet bod, is nog onduidelijk. Volgens RB Sport behoort de Armeense international in ieder geval tot de spelers die door de Amsterdamse club worden gevolgd.

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