'Ajax houdt voormalig rechtsback van PSV nauwlettend in de gaten'

Bij de club uit de Jupiler Pro League houdt men er sterk rekening mee dat de 23-jarige Belg gaat vertrekken deze zomer. Transferjournalist Mounir Boualin schrijft dinsdagavond: "Hoewel Belghali dus in beeld is in Amsterdam heeft Ajax nog geen concrete stappen ondernomen om hem daadwerkelijk over te nemen."

"De verdediger staat op de lijst van technisch directeur Alex Kroes en op dit moment wordt er bekeken of Ajax door gaat pakken voor zijn komst. Zijn marktwaarde wordt geschat op 2,5 miljoen euro. Vorig seizoen speelde Belghali 36 officiële wedstrijden voor Mechelen. Daarin scoorde de back 1 keer en gaf hij 2 assists", aldus Mounir Boualin. Belghali speelde in het seizoen 2010-2011 op jonge leeftijd ook nog bij PSV.