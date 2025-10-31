Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Ajax huizenhoog favoriet; toch pakt BetMGM uit met fraaie odds

Redactie
Ajax-supporters
Ajax-supporters Foto: © BSR Agency

ADVERTORIAL - Na de overwinning van Ajax op FC Twente hervatten de Amsterdammers de Eredivisie met het thuisduel tegen SC Heerenveen. Zaterdag wordt er om 16:30 uur afgetrapt in de Johan Cruijff Arena en de ploeg van trainer John Heitinga is de favoriet. Toch pakt BetMGM uit met een aantal fraaie odds!

Op een overwinning van Ajax staat een quotering van 1,52, maar op de individuele prestaties van de Ajacieden valt nog veel meer te verdienen. Schiet Davy Klaassen namelijk minstens één keer op goal? Dan pak je een odd van 2,23. Weet Mika Godts te scoren in Amsterdam? Dan maak je kans op een quotering van 3,20. En als Oscar Gloukh de score weet te openen tegen SC Heerenveen, dan kun je een odd winnen van liefst 5,80!

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
