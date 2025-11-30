Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Ajax-huurling bekritiseerd bij team in vorm: "De zwakste schakel"

Ahmetcan Kaplan staat onder een vergrootglas na zijn optreden bij NEC. De verdediger, die dit seizoen op huurbasis actief is namens Ajax, kon niet overtuigen in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Sparta. Ondanks de sterke teamprestatie van de Nijmegenaren, uitte analist Karim El Ahmadi gerichte kritiek op Kaplan, die volgens hem de zwakke plek in de defensie is.

NEC draait uitstekend en staat momenteel vierde in de Eredivisie, maar dat betekent niet dat alles vlekkeloos verloopt. El Ahmadi ziet duidelijke verbeterpunten in de ploeg van Dick Schreuder. "De zwakste schakel vind ik Ahmetcan Kaplan aan de linkerkant", zegt hij bij De Eretribune. Kaplan werd deze zomer door Ajax gestald in Nijmegen om ervaring op te doen, maar weet zich nog niet onomstreden te maken.

Hoewel het elftal verder indruk maakt, springt de prestatie van Kaplan er negatief uit volgens El Ahmadi. "Maar verder ziet het er heel goed uit. Goede goals, mooi voetbal en ze pakken de punten", relativeert hij. Ajax betaalde in 2022 9,5 miljoen euro voor zijn komst naar Amsterdam. 

