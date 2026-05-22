Ajax-huurling dankbaar: "Ik heb echt heel veel bagage opgedaan"

Dies Janse heeft bij FC Groningen veel ervaring opgedaan tijdens zijn huurperiode. De twintigjarige verdediger keert komende zomer terug naar Ajax, al had hij zijn verblijf in het noorden graag verlengd.

"Het is een momentopname, maar we waren niet goed genoeg en misschien wat te schijterig", begon Janse bij ESPN. Toch kijkt hij met trots terug op het seizoen van de Groningers. De verdediger vertrekt eerst op vakantie naar Kreta, maar meldt zich daarna weer in Amsterdam. "Pfoe, heb je even?"

Janse heeft veel in Groningen geleerd. "Eigenlijk is het een heel politiek correct en slap antwoord, maar vooral op voetbalgebied heb ik veel geleerd. Wanneer maak je wel of geen contact met een spits? Wanneer voetbal je en wanneer kies je voor een pass tussen de linies? Dat soort dingen. In een wedstrijd of 33 heb ik heel veel bagage opgedaan."