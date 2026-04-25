'Ajax-huurling Dies Janse trekt interesse van Belgische topclub'

Dies Janse is in beeld bij Club Brugge. Dat meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri. De landskampioen zou onder de indruk zijn van de prestaties van de Ajax-huurling dit seizoen bij FC Groningen. Ajax heeft volgens de berichtgeving nog geen officieel bod ontvangen.

De twintigjarige verdediger maakt dit seizoen een sterke indruk op huurbasis bij FC Groningen. Bij de club uit het noorden is hij direct uitgegroeid tot een vaste waarde, met name in de tweede seizoenshelft laat hij zich nadrukkelijk zien. Zijn ontwikkeling blijft ook bij andere clubs niet onopgemerkt.

Volgens Tavolieri heeft Club Brugge inmiddels interesse in de linkspoot. De Belgische topclub zou al in gesprek zijn met het management van Janse om de mogelijkheden te verkennen.