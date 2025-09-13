AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Ajax-huurling eerlijk: "Op dat moment dacht ik echt aan stoppen"

Cherine
Amourricho van Axel-Dongen
Amourricho van Axel-Dongen Foto: © Pro Shots

Amourricho van Axel Dongen staat dicht bij zijn debuut voor SC Heerenveen. Mogelijk maakt hij zaterdagavond al zijn eerste minuten wanneer de Friezen het in De Kuip opnemen tegen Feyenoord. De huurling geldt als een groot talent uit de jeugdopleiding van Ajax, maar kende de afgelopen jaren vooral veel pech.

"Ik heb de laatste jaren zó veel pech met blessures gehad. Toch zie ik ook de positieve kant van deze ervaringen", zegt Van Axel Dongen tegen de Leeuwarder Courant. "Ik weet hoe ik met tegenslagen moet omgaan. En ik weet dat ik mentaal sterk ben. Na een moeilijke weg wacht een mooie toekomst. Daar geloof ik in."

Zijn blessure in het najaar van 2023 was de moeilijkste. "Ik speelde weer in Ajax 1, met een invalbeurt tegen Feyenoord en een basisplaats tegen AZ. Het was in die periode alsof alles vanzelf ging. Net als in de jeugd. Eindelijk, dacht ik, dit wordt mijn doorbraak. Tot ik voor rust geblesseerd uitviel."

Het was meteen foute boel. Na de wedstrijd zat hij thuis, omringd met zijn familie en vrienden. "Niemand zei iets. Ik vroeg mezelf af: waarom overkomt mij dit steeds? Hoe kan dit? Ik doe toch alles voor mijn sport? Ik ben positief ingesteld, maar dat moment dacht ik aan stoppen. ‘Ik kan niet meer’, zei ik tegen mijn moeder. Gelukkig duurde dat gevoel maar twee dagen. Ik zette toen de knop weer om", aldus Van Axel Dongen.

