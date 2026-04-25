Ajax-huurling gaat strijd om basisplek aan: "Ben er klaar voor"
Dies Janse kent een uitstekend seizoen bij FC Groningen. De verdediger blaakt van vertrouwen en voelt zich klaar om de concurrentiestrijd aan te gaan bij Ajax.
Door zijn sterke ontwikkeling bij FC Groningen keert Janse komende zomer vol vertrouwen terug bij Ajax. De verdediger zal onder andere met Youri Baas moeten strijden om een plek in de defensie. "Ik keer terug en ik ga de concurrentiestrijd aan, zo simpel is het", is Janse duidelijk bij ESPN.
"Ik probeer op dit moment mijn uiterste best te doen bij FC Groningen en het is fijn dat dan de statistieken ook meehelpen. Daarin laat ik ook zien dat ik er klaar voor ben. Dat geeft veel vertrouwen om terug te gaan", besluit de verdediger.
Ajax-huurling gaat strijd om basisplek aan: "Ben er klaar voor"
