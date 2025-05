Ajax-huurling getipt bij FC Twente: "Had ik op mijn lijstje"

In #DoneDeal van VoetbalPrimeur wordt er een lijstje potentiële kandidaten opgesomd en daar zitten een aantal opvallende namen tussen. "We kunnen tot een heleboel namen komt", zegt Ruben Winkels. "Ringo Meerveld (Willem II, red.) staat op mijn lijstje en Luciano Valente (FC Groningen, red.). Valente zal misschien hopen op een club uit de top drie."

"Maar misschien past FC Twente nog wel beter nu in zijn loopbaan, waar hij nu staat", vult collega Lars Teunissen aan. "Dan is hij bijna gegarandeerd van een basisplek. Stel dat hij nu alsnog naar De Kuip zou gaan, daar kom je niet binnen als basisspeler", doelt hij op de mogelijke belangstelling van Feyenoord. "Bij FC Twente, als directe opvolger van Sem Steijn, wel. Het is weliswaar een heel ander type middenvelder, want hij scoort heel veel minder. Maar hij heeft wel de kwaliteiten om die positie te bezetten."

Jakob Breum van Go Ahead Eagles wordt ook genoemd. "Maar die zie ik absoluut niet vertrekken, omdat hij een aanzienlijk deel van de tweede seizoenshelft niet heeft gespeeld door een zware blessure. Een aantal maanden geleden was dat eigenlijk een inkoppertje, van Breum naar FC Twente. Maar die valt bij mij toch wel wat meer weg. Wie ik nog wel had was Kristian Hlynsson", doelt Teunissen op de Sparta-middenvelder, die gehuurd wordt van Ajax.

Presentator Timo Verbruggen oppert nog de naam van oud-Ajacied Dani de Wit. "Dat is wel een garantie op doelpunten", meent hij. "Ik vind dit wel een goede suggestie, serieus", besluit Teunissen.