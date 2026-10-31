Ajax-huurling heeft bijzondere hobby: "Hebt best veel vrije tijd"
Gerald Alders schittert niet alleen op het voetbalveld. De rechtsback van Ajax, die verhuurd wordt aan Telstar, kan heel aardig pianospelen. Dat kwam naar buiten tijdens een uitleenperiode bij FC Twente, waar Michel Vlap beelden van een pianospelende Alders deelde op social media.
"Assistent-trainer Jeffrey de Visscher kende mijn achtergrond", vertelt Alders in ELF Voetbal Magazine. "In het hotel, waar we rustten onderweg naar een uitwedstrijd, stond een piano. Jeffrey nodigde me uit om een stukje te spelen. Michel filmde dat. Daarop volgden ontzettend veel reacties."
"Via FC Twente kreeg ik een elektrische piano, eigenlijk meer een keyboard", vervolgt de vleugelverdediger. "Die paste precies in mijn appartement in Hengelo. Een mooi gebaar, waar ik ontzettend blij mee was. In principe geeft een keyboard minder fijne tonen. Ik houd van de volle klanken van een piano."
Alders is sowieso een muziekliefhebber en koos op jonge leeftijd voor de piano. "Al wil ik in de toekomst ook graag gitaar spelen. Dan moet er tijd zijn en ruimte in mijn hoofd. We hebben thuis een Kawai, een van de eerste elektrische piano’s ooit. Een hybride piano. Het pronkstuk van mijn vader, haha. Achter die Kawai bracht ik uren door, maar daarna verminderde mijn interesse. Ik vermoed door de combinatie met het voetbal bij Ajax en mijn school."
"Op mijn veertiende pakte ik het weer op", geeft Alders aan. "Het kriebelde. Ik ging op mijn eigen tempo verder. Ik keek veel naar video’s op YouTube en leerde mezelf technieken en nummers aan. Tijdens mijn pianoles heb ik geleerd om noten te lezen. Nu lukt dat me niet meer. Als ik een weekje of maximaal een maand zou krijgen, heb ik dat weer in de vingers. Ik vind het heerlijk om op drukke dagen 's avonds achter de piano plaats te nemen. Het geeft me rust. Ik begrijp wel waarom profvoetballers aangetrokken worden door muziekinstrumenten. Als betaald voetballer heb je best veel vrije tijd na de training."
Zet in op Ajax tegen AZ!
Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Maxwell blikt terug op Ajax-tijd: "Gaf me vertrouwen in mijn spel"
Ten Hag wijst naar oud-Ajacied: "Daar ging het faliekant mis"
Ajax-huurling heeft bijzondere hobby: "Hebt best veel vrije tijd"
"Marc ter Stegen is eigenlijk veel te goed voor de Eredivisie"
Ten Hag: "Ik denk dat die club op bepaalde vlakken achterloopt"
"Hij zei: Denk dat we van Ajax een Europese topclub kunnen maken"
Ajax krijgt stellig advies over Tolu: "Ik zou het nooit doen"
Wim Kieft waarschuwt: "Ze zullen moeten leveren tegen Ajax"
Alderweireld onder de indruk: "Bij hem is het echt met techniek"
Ajax krijgt AZ op bezoek: BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
Amrabat kan lachen om kritiek: "Dat is de ideale zes van Ajax"
Abdellah Ouazane blikt terug: "Stage bij Feyenoord én Ajax"
Arveladze: "Jammer dat ik niet met hem kon samenwerken bij Ajax"
Míchel Sánchez looft Ajax-opponent: "Leveren ontzettend goed werk"
LOTING | Ajax speelt in toernooi om KNVB-beker tegen KKD-club
AZ in Johan Cruijff Arena zonder absolute smaakmaker tegen Ajax
Míchel Sánchez kan tegen AZ weer beschikken over ervaren Ajacied
Valentijn Driessen wijst naar Ajax-PSV: "Hij zakte weer door het ijs"
Davy Klaassen looft Ajacied: "Dan zie je pas hoe goed hij is"
"Tolu moet harder werken, fitter worden, fanatieker druk zetten"
Wijffels wijst naar wapen in titelstrijd: "Ajax spant de kroon"
Ajax wil Leonardo nog niet afschrijven: "Hoe is het mogelijk?"
Janssen schakelt Heracles Almelo uit: "Namen ons niet serieus"
Ajax wacht bekerloting: dit zijn de 31 mogelijke tegenstanders
Tolu verrast mannen van Vandaag Inside: "Dit is een leuke gozer"
Sulejmani: "Die avond in de ArenA voelde vreemd, dat viel me zwaar"
Ajax greep mis bij grote aankoop: "We waren ontzettend dichtbij"
Alders kreeg harde boodschap in jeugd: "Slechts twee redden het"
Pieter Zwart ziet 4 spelers uitblinken bij Ajax: "Een fenomeen"
Verhuurde Gerald Alders (21) weet: "De mensen daar volgen me"