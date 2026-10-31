Ajax-huurling heeft bijzondere hobby: "Hebt best veel vrije tijd"

Gerald Alders schittert niet alleen op het voetbalveld. De rechtsback van Ajax, die verhuurd wordt aan Telstar, kan heel aardig pianospelen. Dat kwam naar buiten tijdens een uitleenperiode bij FC Twente, waar Michel Vlap beelden van een pianospelende Alders deelde op social media.

"Assistent-trainer Jeffrey de Visscher kende mijn achtergrond", vertelt Alders in ELF Voetbal Magazine. "In het hotel, waar we rustten onderweg naar een uitwedstrijd, stond een piano. Jeffrey nodigde me uit om een stukje te spelen. Michel filmde dat. Daarop volgden ontzettend veel reacties." "Via FC Twente kreeg ik een elektrische piano, eigenlijk meer een keyboard", vervolgt de vleugelverdediger. "Die paste precies in mijn appartement in Hengelo. Een mooi gebaar, waar ik ontzettend blij mee was. In principe geeft een keyboard minder fijne tonen. Ik houd van de volle klanken van een piano."

Alders is sowieso een muziekliefhebber en koos op jonge leeftijd voor de piano. "Al wil ik in de toekomst ook graag gitaar spelen. Dan moet er tijd zijn en ruimte in mijn hoofd. We hebben thuis een Kawai, een van de eerste elektrische piano’s ooit. Een hybride piano. Het pronkstuk van mijn vader, haha. Achter die Kawai bracht ik uren door, maar daarna verminderde mijn interesse. Ik vermoed door de combinatie met het voetbal bij Ajax en mijn school." "Op mijn veertiende pakte ik het weer op", geeft Alders aan. "Het kriebelde. Ik ging op mijn eigen tempo verder. Ik keek veel naar video’s op YouTube en leerde mezelf technieken en nummers aan. Tijdens mijn pianoles heb ik geleerd om noten te lezen. Nu lukt dat me niet meer. Als ik een weekje of maximaal een maand zou krijgen, heb ik dat weer in de vingers. Ik vind het heerlijk om op drukke dagen 's avonds achter de piano plaats te nemen. Het geeft me rust. Ik begrijp wel waarom profvoetballers aangetrokken worden door muziekinstrumenten. Als betaald voetballer heb je best veel vrije tijd na de training."

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