Ajax-huurling heeft gave: "Maar ben geen Mozart en geen tovenaar"

Gerald Alders is geen doorsnee voetballer. De vleugelverdediger, die door FC Twente gehuurd wordt van Ajax, heeft interesse in politiek en economie en speelt daarnaast piano. Dat is hij ook in Twente blijven doen.

"Ik had geen vleugel in mijn appartement in Hengelo. Maar nadat ik was geopereerd, heeft Twente een elektrische piano voor me geregeld, zodat ik thuis kan spelen. Echt top", vertelt Alders tegenover de Tubantia. "Ik houd van muziek en kan naar alles luisteren. Pop of klassiek, dat maakt me niet uit. Als het maar geen hardcore of metal is. Het ligt aan mijn stemming wat ik draai. Bij een blije mood is het iets vrolijks. Als het buiten grijs is of vlak voor het slapen gaan, zet ik iets rustigers op. Een van de redenen dat ik het lekker vind om piano te spelen, is dat ik daar zelf ook heel relaxed van word na een lange, zware dag."

De voetballer speelt al van jongs af aan piano. "Toen ik een jaar of 10 was, had ik elke woensdag voor de training bij Ajax pianoles", onthult hij. "Dat vond ik op een gegeven moment niks meer aan, maar op mijn veertiende heb ik het spelen weer opgepakt. Ik ben geen Mozart en ook geen tovenaar, maar ik kan wel een beetje spelen. Ik heb de basics onder de knie en zoek vaak nummers op YouTube op die ik dan naspeel", aldus Alders, die ook zijn ploeggenoten bij FC Twente confronteerde met zijn gave.

"Voor de uitwedstrijd bij Heerenveen waren we in een hotel waar een vleugel stond", geeft de twintigjarige verdediger aan. "Op een gegeven moment zei Jeffrey (De Visscher, assistent-trainer, red.) in de eetzaal: kom even mee. Toen werd ik achter de piano gezet en begon ik te spelen. Michel Vlap kwam langs en filmde het. Die beelden zijn vervolgens rondgegaan."