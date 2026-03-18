Ajax-huurling hoort niks van club: "Vorig seizoen ook niet"

Vorig seizoen speelde Gooijer ook al op huurbasis in Zwolle, maar zorgde een zware blessure al snel voor een einde. Dit seizoen gaat het beter met de verdediger uit de jeugdopleiding van Ajax. Gooijer weet nog niet waar hij na dit seizoen aan toe is. Zijn contract bij Ajax loopt tot medio 2029. "Klopt, maar ze hebben aan het eind van het seizoen tijd om te bepalen hoe het verder moet. Ik ben bezig met dit en wil mijn wedstrijden bij PEC zo goed mogelijk uitspelen", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Gooijer krijgt dit seizoen echter weinig tot geen feedback uit Amsterdam, zo blijkt. "Misschien achter de schermen. Ik denk wel dat ze zo professioneel zijn. Zelf hoorde ik alleen niks", geeft hij toe. "Vorig seizoen ook niet, al scheurde ik toen na één wedstrijd al mijn kruisband."

Volgens het AD is Gooijer niet de enige. Ook huurlingen Nick Verschuren (FC Volendam), Ahmetcan Kaplan (NEC) en Dies Janse (FC Groningen) hebben nauwelijks contact met hun broodheer.