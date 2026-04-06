Ajax-huurling imponeert: "Vind hem verdedigend beter dan Sutalo"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Josip Sutalo rent met de bal Foto: © BSR Agency

Bram van Polen vindt Nick Verschuren een uitstekende ontwikkeling doormaken. De ESPN-analist meent dat Verschuren beter is dan Josip Sutalo in het verdedigende aspect van het spel. 

Tegen Feyenoord kreeg FC Volendam, geleid door Verschuren, geen goal tegen. "Verschuren heeft al meerdere keren complimenten gekregen, maar het is een bezetene hoe hij zich voor ballen gooit", stelt Van Polen bij Dit was het Weekend van ESPN. "Daar kunnen een hoop verdedigers in de Eredivisie nog wat van leren, van dat stukje. Hij schroomt geen duel."

"Het is af en toe een beetje blind en hij gaat snel naar de grond, maar hij gooit zich werkelijk waar óveral voor. En hij leest dat ook wel goed", vervolgt Van Polen. "Het stukje wat Verschuren nog niet heeft is aan de bal." Is hij verdedigend dan beter dan Sutalo? "Ik vind hem verdedigend beter, ja."

Perez vraagt zich af of dat wel waar is. "Dat zeg je, omdat je Sutalo nu in grote ruimtes ziet spelen. Onder Francesco Farioli was het een zéér, zéér goede verdediger", benadrukt de Deen. "Sutalo is nu dramatisch, omdat hij niet geschikt is om bij Ajax te voetballen met de manier waarop zij willen voetballen. Maar onder Farioli was het een zeer goede verdediger. Het maakt het voor iedereen makkelijker wanneer je in kleine ruimtes verdedigt."

Van Polen kan zich niet geheel in die woorden vinden. "Verschuren verdedigt ook weleens in grote ruimtes bij FC Volendam", zegt hij. "Als je die goal van Bart van Rooij ziet en hoe Sutalo daar draait, dat zie ik bijna nooit bij Verschuren."

