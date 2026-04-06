Ajax-huurling imponeert: "Vind hem verdedigend beter dan Sutalo"
Bram van Polen vindt Nick Verschuren een uitstekende ontwikkeling doormaken. De ESPN-analist meent dat Verschuren beter is dan Josip Sutalo in het verdedigende aspect van het spel.
Tegen Feyenoord kreeg FC Volendam, geleid door Verschuren, geen goal tegen. "Verschuren heeft al meerdere keren complimenten gekregen, maar het is een bezetene hoe hij zich voor ballen gooit", stelt Van Polen bij Dit was het Weekend van ESPN. "Daar kunnen een hoop verdedigers in de Eredivisie nog wat van leren, van dat stukje. Hij schroomt geen duel."
"Het is af en toe een beetje blind en hij gaat snel naar de grond, maar hij gooit zich werkelijk waar óveral voor. En hij leest dat ook wel goed", vervolgt Van Polen. "Het stukje wat Verschuren nog niet heeft is aan de bal." Is hij verdedigend dan beter dan Sutalo? "Ik vind hem verdedigend beter, ja."
Perez vraagt zich af of dat wel waar is. "Dat zeg je, omdat je Sutalo nu in grote ruimtes ziet spelen. Onder Francesco Farioli was het een zéér, zéér goede verdediger", benadrukt de Deen. "Sutalo is nu dramatisch, omdat hij niet geschikt is om bij Ajax te voetballen met de manier waarop zij willen voetballen. Maar onder Farioli was het een zeer goede verdediger. Het maakt het voor iedereen makkelijker wanneer je in kleine ruimtes verdedigt."
Van Polen kan zich niet geheel in die woorden vinden. "Verschuren verdedigt ook weleens in grote ruimtes bij FC Volendam", zegt hij. "Als je die goal van Bart van Rooij ziet en hoe Sutalo daar draait, dat zie ik bijna nooit bij Verschuren."
'Ajax in gesprek met LaLiga-trainer; meerdere kapers op de kust'
Ajax-huurling imponeert: "Vind hem verdedigend beter dan Sutalo"
Kieft verbaasd over Ajax-tactiek: "Begrijp daar geen ene bal van"
"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"
Van Hanegem fileert Ajacied: "Dat hij na zo’n seizoen het lef heeft"
García krijgt verwijt 'tactisch onbenul': "Verschrikkelijk, echt waar"
Vermeulen trekt conclusie over Ajax: "Dat is killing natuurlijk"
Perez doet pijnlijke Ajax-conclusie: "Daar zijn ze kampioen in"
Hato knokt zich terug bij Chelsea: "Begint in de smaak te vallen"
Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"
'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'
Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"
Van Praag reageert op malaise: "Dé grote taak voor volgend jaar"
Van Rooij gemist kans voor Ajax? "Ajax haalt dan backs daar..."
Zerrouki gefocust: "Was al die tijd voortdurend met Ajax bezig"
Berghuis baalt: "Uiteindelijk verdienen we de winst gewoon niet"
Zerrouki wijst naar duel Ajax: "Daar komt deze ontlading vandaan"
Mats Rots wijst naar teamgenoot: "Dat helpt wel heel erg"
Godts: "Vraag me af waarom we dat niet 10 keer per wedstrijd doen"
FC Twente kraakt tactiek Ajax: "In de tweede helft ging dat beter"
Kwakman kritisch op 'blind' Ajax-duo: "Ze zien 't gewoon nog niet"
Van den Brom verslaat Ajax: "We hebben vandaag verdiend gewonnen"
Theo Janssen langer bij De Treffers: "Ik ben enorm blij en trots"
Van Rooij na FC Twente winst: "Om het zo te doen, in de ArenA..."
Steur ziet probleem in het spel van Ajax: "In mijn optiek..."
Vink stipt aan: "Je ziet het bij sommige spelers van Ajax ook..."
Weghorst weigert voor camera te komen na duel Ajax en FC Twente
Ajax verliest Champions League uit zicht door nederlaag tegen Twente
Jong Ajax geeft voorsprong weg: "Dan heb je de pest erover in"
Jari Litmanen even terug in Amsterdam: "Ik vond het geweldig"