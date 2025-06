Ajax-huurling keert terug naar Amsterdam, club bevestigt vertrek

Forbs werd het afgelopen seizoen verhuurd aan de Engelse club. Wolves had een koopoptie in het contract opgenomen en moest de Portugees overnemen als hij een x-aantal wedstrijden voor de club zou spelen. Dat aantal heeft Forbs niet gehaald, dus keert de 21-jarige weer terug naar Ajax.

Het is nog niet bekend welke rol de oud-jeugdspeler van Manchester City gaat spelen bij Ajax. Zijn eerste seizoen in Amsterdam was absoluut geen succes, dus is het afwachten of hij in de plannen van John Heitinga voorkomt.