Ajax-huurling krijgt rood na 17 minuten: "Meer kan ik niet zeggen"

Tristan Gooijer beleefde zaterdag een frustrerende avond in het duel met PSV. De verdediger van PEC Zwolle kreeg na slechts zeventien minuten speeltijd een directe rode kaart van scheidsrechter Alex Bos, na een vermeende overtreding op Joey Veerman. Zelf vindt Gooijer die beslissing volkomen onterecht, en hij hoopt dan ook dat de kaart alsnog wordt geseponeerd.

"Ik raakte de bal", verzucht Gooijer tegenover de NOS, waar hij geconfronteerd werd met de beelden van het moment. De jonge verdediger, dit seizoen gehuurd van Ajax, begon op de bank, maar mocht na rust invallen. Zijn bijdrage eindigde echter abrupt na de felbesproken actie op het middenveld. "Meer kan ik er niet over zeggen. Ik raak gewoon de bal. Ik ben een eerlijke jongen. Het is ook niet dat ik er vol met gestrekt been in ging. Dat is het gewoon."

Ook de manier waarop het besluit tot stand kwam, zorgde voor irritatie bij Gooijer. "Hij heeft niks tegen me gezegd. Ik zag rood, het irriteerde me en ik liep direct van het veld af. Heel frustrerend. Ik vind dat het teruggedraaid moet worden, en ik hoop dat ze genoeg beeldmateriaal hebben."

PEC-trainer Henry van der Vegt steunt zijn speler in de nasleep van het incident. Volgens hem is het terecht dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om de schorsing aan te vechten. "Als hij een schorsing zou krijgen, denk ik dat we die zeker gaan aanvechten", zegt Van der Vegt over de charge van zijn verdediger op Veerman.