Ajax-huurling laat zich uit over zijn toekomst: "Het doel is..."

Gerald Alders hoopt nog altijd op een terugkeer bij Ajax. De huurling sprak na de met 1-0 verloren wedstrijd tegen FC Twente over zijn toekomst in Amsterdam.

"Ik wil gewoon lekker alles spelen, gewoon zoveel mogelijk spelen", reageert Alders voor de camera van VoetbalPrimeur. "Mezelf ontwikkelen en vorig seizoen had ik toch in mijn verhuurperiode dat ik wedstrijden moest missen. Nu ben ik er fit en zoveel mogelijk minuten te maken."

"Het maakt mij een gelukkiger mens als ik veel speel. Ik kan thuis wonen, ik vind het helemaal prima", vervolgt hij. Het doel is om volgend jaar weer te spelen voor Ajax. "Daar gaan we voor, maar dit seizoen richt ik mij op Telstar en dan kijken wij volgend seizoen verder."